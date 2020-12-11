Гололед в Киеве: таксисты резко увеличили цены на свои услуги (фото)

Из-за гололеда тарифы на такси в столице выросли в 2-3 раза.

В Киеве после ледяного дождя таксисты резко увеличили цены на свои услуги.

Дождь, который обрушился на столицу вечером 10 декабря, превратил улицы Киева в настоящий каток.

Из-за гололеда тарифы на такси выросли в 2-3 раза. В частности, согласно приложению Уклон, доехать с Крещатика до Борщаговской стоит сейчас 194 гривны, а в обычную погоду цена составляла около 80 гривен.

Путь в 13 километров с Крещатика до Позняков обойдется сейчас в 234 гривны, а с Крещатика до рынка "Троещина" – 261 гривну.

Напомним, из-за гололеда в Киеве аэропорты работают с перебоями.