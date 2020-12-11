Под Киевом запланировано строительство современного комплекса для сортировки и переработки отходов

Комплекс появится на месте бывшего шлаконакопителя киевского завода "Радикал".

В селе Богдановка Броварского района Киевской области запланировано строительство современного сортировочно-перерабатывающего комплекса. Об этом сообщил глава Броварской РГА Георгий Биркадзе.

По его словам, комплекс будет сортировать и перерабатывать до 300 тыс. тонн твердых отходов в год. Его будут запускать в эксплуатацию в два этапа. Первая очередь будет рассчитана на 200 тыс. тонн отходов, и ее планируют открыть осенью 2022 года.

После того как будут протестированы новые мощности, через два года планируется запустить в работу вторую очередь.

Построят комплекс на территории, находящейся в пользовании ЧП "Эко-Старт". Это предприятие в 2002 года занялось рекультивацией заброшенного шлаконакопителя киевского завода "Радикал", на котором были отходы, загрязненные ртутью.

Напомним, территория самого бывшего завода "Радикал" в Днепровском районе представляет большую экологическую проблему для столицы. Испарения ртути там превышают нормы в десятки раз.

Завод был введен в эксплуатацию в 1951 году. Он был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермабутила, ряда химических средств защиты растений.

В июле 1996 года предприятие остановили из-за банкротства, но с нарушением порядка вывода мощностей из эксплуатации – остатки химических веществ не вывезли с территории.