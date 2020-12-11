Мэр оккупированного Дебальцево подарил детсаду кухонный венчик

Чиновник похвастался "добрым делом" в соцсетях

Мэр оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич приехал в ясли-сад №5 «Ладушки» и вручил администрации муниципального дошкольного учебного заведения кухонный венчик, пополнив таким образом материально-техническую базу.

На подарок стоимостью 42 гривны обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, о чем и написал на своей странице в Фейсбуке.

«Обратите внимание на то, как проходило это торжество. На вручение венчика к псевдомэру вызвали заведующую. Фоторепортаж с торжественного мероприятия выложили на сайт городской администрации под названием "Забота о детях". Ахахахахаха. Россия — щедрая душа! ", – говорится в публикации журналиста.

[ + – ] Пост сепаратиста [ + – ] Злополучный венчик

Этим великодушным поступком похвастались и в сепаратистской администрации Дебальцево.

После того, как на Захаревича набросились в соцсетях с критикой за дешевый пафос, он оправдался, прокомментировав скандал "республиканскому" медиа:

"Не знаю, что у людей в головах. Когда кто-то что-то комментирует, я всегда говорю: "Ребята, покажите примером. Покажите, как надо". Мы с удовольствием со стороны посмотрим. Если я плохо делаю – вы приедьте, побудьте недельку в Дебальцево в моей шкуре".

Он также уточнил, что венчик его попросили передать люди, которые им не пользовались.

"Я передавал эту вещь не от себя лично. Кто-то просто передал и сказал: "Мы не используем. Игорь Владимирович, передайте, куда посчитаете нужным". Мы передали и точка. Просто мэр выполнил миссию, как передаточное звено. Просто взял и отдал. У людей не было возможности приехать и передать самим", – подчеркнул Захаревич.

Тем временем в ОРДЛО ускоряют процесс принудительной паспортизации населения. Украинцам на временно неподконтрольных территориях Донбасса, не имеющим российских паспортов, оккупанты решили предоставить статус "иностранных граждан".

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявлял, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий.