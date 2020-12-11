"Книга о колядках по-новому": в Софии Киевской презентовали рождественнскую книгу

Один из соавторов, Надежда Гербиш рекомендует прочитать книгу людям с различными религиозными позициями.

10 декабря в «Софии Киевской» Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ принял участие в презентации «Большой рождественской книги» Надежды Гербиш и Ярослава Грицака, сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Я очень надеюсь, что эта книга станет нашим новым украинским духовным бестселлером … Я призываю всех эту книгу приобрести. И то, что сегодня мы открываем книгу, а не очередной сайт в колядках, является подвигом. Я надеюсь, что эта книга будет творит культуру, историю, будет отвечать на запросы современного украинца и будет элементом передачи той традиции, того сокровища, того феномена грядущим поколениям", — сказал во время презентации Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Кроме этого, отметил, что колядки являются необходимым элементом не только украинской культуры, а одним из элементов общенационального и духовного единения нашей страны и призвал всех открыть для себя «Большую рождественскую книгу».

Один из соавторов, Надежда Гербиш рекомендует прочитать книгу людям с различными религиозными позициями.

«Единственный случай, когда я не советую ее читать, это по принуждению, поскольку эта книга написана с большой сердечностью. Книга подойдет даже больше людям неверующим. В книге есть современные символы, понятные каждому и каждой, которые одновременно говорят о Рождестве».

Новое прочтение колядок поможет многим прийти к Иисусу Христу надеются создатели рождественских историй. Презентация издания «Большая рождественская книга» была организована издательско-образовательным проектом «Портал» и Национальным заповедником «София Киевская» и стала не только культурным, но и духовным событием.

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