"Ты что, мусорской?": Представителя Денисовой на Донбассе уволили за драку в кафе

В Офисе омбудсмена была проведена служебная проверка инцидента.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уволен с занимаемой должности за дебош в одном из ресторанов города Святогорск.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Служебная проверка инцидента, который произошел…между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск – проведена. С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности", – говорится в сообщении.

На время расследования Лисянский был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Инцидент произошел в субботу вечером, 5 декабря. По словам владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 – этим временем ограничена работа заведений общепита в период карантина.

Охранник ресторана предупредил Лисянского, что вызовет полицию. Чиновник отреагировал агрессивно. Со словами "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызывать? Ты меня мусором назвал или что?" — он свалил мужчину с ног. Повалив охранника, Лисянский ударил его ногой. Мужчина попытался встать, но его повалили снова.

Павел Лисянский – правозащитник и общественный деятель. Он является представителем украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях с 2018 года. Ранее работал адвокатом, а в 2014 году основал правозащитную организацию "Восточная правозащитная группа".