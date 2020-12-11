Киевские школьники с января будут учиться дистанционно, – Кличко

В случае продления карантина в мэрии пересмотрят сроки дистанционного обучения

Все школы столицы с 25 декабря должны уйти на зимние каникулы до 11 января, после чего учеников ждет дистанционное обучение. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Департамент образования Киевской городской государственной администрации уже разработал план обучения. Мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько мне известно, такие же уроки будут подготовлены и на государственном уровне", – рассказал городской голова.

Что касается учащихся ПТУ, то у них каникулы начнутся 31 декабря и продолжатся до 15 января. Второй семестр у них стартует с дистанционного формата с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продолжить дистанционное обучение в школах и заведениях профессионально-технического образования", – подчеркнул Кличко.

Детские садики столицы будут работать в обычном режиме.

За последние сутки в Киеве выявлено 1 880 новых случаев коронавируса. По состоянию на 10 декабря в столице инфицировались 1899 человек.

Всего в Киеве подтверждено 88 317 случаев COVID-19. Умерли 1551 больной, выздоровели 27769 пациентов.

Сейчас Кабмин работает над проектом "тотального тестирования" на коронавирус. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в приоритете Киев и область, областные центры и города с населением более 100 тыс. человек.