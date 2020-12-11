14-летнего львовянина с коронавирусом и пневмонией подключили к аппарату ИВЛ

Подросток в сознании, но его состояние оценивают как тяжелое: "Есть серьезное поражение легких".

На брифинге 11 декабря руководитель львовской больницы ОХМАТДЕТ Александра Бурда рассказала, что у них на лечении находится 14-летний подросток с коронавирусной инфекцией и пневмонией, которого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказывает "Львовский портал".

"Ребенок стабильный, но его состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких. На сегодня состояние ребенка стабилизировалось, и мы надеемся на положительный результат лечения", — рассказала Александра Бурда.

Она отметила, что у подростка нет сопутствующих патологий. По ее словам, парня неделю лечили как при обычной респираторной инфекции. Уже в медучреждении парня подключили к кислородной терапии, а после его перевели на инвазивную штучную вентиляцию легких.

Врач рассказала, что в ОХМАТДЕТе с коронавирусом на текущий момент проходят лечение 15 детей. Помимо 14-летнего парня, на инвазивном обеспечении кислородом находятся еще двое детей.

Всего в этой больнице уже пролечили 475 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией. По словам Александры Бурды, больше всего детей в этой больнице от коронавируса пролечили в возрасте от 1 до 14 лет. Таких было 68% Меньше всего новорожденных — 3%. А детей первого года жизни у них было 25%.

"Суспільне" сообщает, что на этом же брифинге глава львовской ОХМАТДЕТ заявила, что в последнее время увеличился процент детей в тяжелом состоянии и с серьезными сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет, почечная недостаточность, гематологические и эндокринные болезни.

Напомним, в блоге на сайте Фокуса рассказывалось почему массовое тестирование школьников на коронавирус спасет тысячи жизней.

Отметим, по состоянию на утро 11 декабря в Украине зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 638 детей и 690 медработников.