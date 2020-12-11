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Статистика коронавируса в Украине на 11 декабря: 13 514 новых заболевших

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коронавирус, крещатик, улица, люди
Фото: ТСН

За сутки выздоровели 15 327 человек.

За минувшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки:

  •  госпитализированы – 2846 человек;
  •  умерли – 285;
  •  выздоровели – 15 327 человек;
  •  проведено тестирований – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21328).

За все время пандемии: заболели 872 228 человек, выздоровели – 480 348, умерли – 14 755, проведено ПЦР-тестов – 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 88 317 (в том числе 1 880 за последние сутки);
  • Винницкая область — 19 481 (275);
  • Волынская область — 27 537 (343);
  • Днепропетровская область — 47 650 (759);
  • Донецкая область — 28 391 (713);
  • Житомирская область — 33 405 (418);
  • Закарпатская область — 25 693 (349);
  • Запорожская область — 40 653 (895);
  • Ивано-Франковская область — 40 282 (275);
  • Киевская область — 46 998 (787);
  • Кировоградская область — 6 921 (177);
  • Луганская область — 7 615 (179);
  • Львовская область — 52 578 (663);
  • Николаевская область — 22 980 (359);
  • Одесская область — 55 714 (874);
  • Полтавская область — 28 435 (663);
  • Ровенская область — 35 452 (418);
  • Сумская область — 34 996 (385);
  • Тернопольская область — 30 738 (276);
  • Харьковская область — 61 424 (432);
  • Херсонская область — 13 401 (362);
  • Хмельницкая область — 33 958 (532);
  • Черкасская область — 30 133 (684);
  • Черновицкая область — 36 286 (272);
  • Черниговская область — 23 190 (574).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 9 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,8% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 727. Тогда было проведено 40 525 ПЦР-тестов.

Напомним, 10 декабря вступил в силу закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

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