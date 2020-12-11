Статистика коронавируса в Украине на 11 декабря: 13 514 новых заболевших

За сутки выздоровели 15 327 человек.

За минувшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2846 человек;

умерли – 285;

выздоровели – 15 327 человек;

проведено тестирований – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21328).

За все время пандемии: заболели 872 228 человек, выздоровели – 480 348, умерли – 14 755, проведено ПЦР-тестов – 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 88 317 (в том числе 1 880 за последние сутки);

Винницкая область — 19 481 (275);

Волынская область — 27 537 (343);

Днепропетровская область — 47 650 (759);

Донецкая область — 28 391 (713);

Житомирская область — 33 405 (418);

Закарпатская область — 25 693 (349);

Запорожская область — 40 653 (895);

Ивано-Франковская область — 40 282 (275);

Киевская область — 46 998 (787);

Кировоградская область — 6 921 (177);

Луганская область — 7 615 (179);

Львовская область — 52 578 (663);

Николаевская область — 22 980 (359);

Одесская область — 55 714 (874);

Полтавская область — 28 435 (663);

Ровенская область — 35 452 (418);

Сумская область — 34 996 (385);

Тернопольская область — 30 738 (276);

Харьковская область — 61 424 (432);

Херсонская область — 13 401 (362);

Хмельницкая область — 33 958 (532);

Черкасская область — 30 133 (684);

Черновицкая область — 36 286 (272);

Черниговская область — 23 190 (574).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 9 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,8% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 5 727. Тогда было проведено 40 525 ПЦР-тестов.

Напомним, 10 декабря вступил в силу закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина.

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