Отсутствие обоняния при коронавирусе может угрожать жизни человека, – Комаровский

Доктор назвал две самых опасных ситуации в связи с потерей нюха

Потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов коронавируса, и игнорировать ее не стоит ни в коем случае, предостерегает известный украинский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Он назвал две ситуации, когда отсутствие обоняния реально может угрожать жизни человека.

"Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы определяем качество продуктов. Поскольку вы понятия тепер не имеете, воняет или не воняет вот эта еда, то я вас очень прошу внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковки. Если сомневаетесь, нормальная это еда или нет, дайте понюхать кому-нибудь еще, нюх не потерявшему", – подчеркнул Комаровский.

Во втором случае потеря нюха может привести к куда более серьезным последствиям.

"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа. Поэтому сейчас, когда отопительный сезон, датчики дыма, датчики газа, там, где есть газовое отопление, газовые плиты, – это очень-очень важно. Пожалуйста, обратите внимание. Это может куче народу спасти жизнь", – призвал врач.

По словам Комаровского, у людей, переболевших COVID-19, нюх может отсутствовать как две-три недели, так и свыше полугода.

Универсальных и научно подтвержденных рецептов того, как поскорее вернуть обоняние, нет, поэтому врач рекомендует воспользоваться проверенным методом: поддерживать нормальное состояние и кровоснабжение слизистых оболочек, не допускать сухого воздуха, перегрева, дефицита жидкости, спать, в чистых комнатах с нормальной влажностью, где не жарко, а температура – около 20 градусов.

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Тем же, кто совсем не может спокойно сидеть и ждать, когда нюх восстановится, Комаровский советует воспользоваться советами британских отоларингологов и проводить специальные тренировки.

"Для этого они рекомендуют совершенно конкретные запахи, эфирные масла. В частности речь идет про лимон, гвоздику, розу и эвкалипт. Нужно взять ватный диск, накапать на него этого масла, представить себе тот самый лимон и делать короткие вдохи, пытаясь ощутить этот запах. Потом сделать перерыв минут 15-20 и попробовать с другим маслом", – объяснил врач и добавил, что такие упражнения необходимо делать дважды в день.

Доктор Комаровский, которому доверяют 66% украинцев, ранее рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом, а также назвал карантин выходного дня "уникальным способом дискредитировать государство".