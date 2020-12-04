Евгений Комаровский оказался на первом месте по уровню доверия среди украинских медиков, - соцопрос

У Комаровского рейтинг доверия составляет 66%, а у Министра здравоохранения Украины Максима Степанова — 19%.

Согласно результатам соцопроса "Оценка медицинской сферы в Украине", проведенного группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, среди украинских медиков самый высокий уровень доверия — 66% — у детского врача и телеведущего Евгения Комаровского. Не доверяют ему 20% опрошенных, 11% сказали что "не знают такого", а 6% затруднились с ответом.

На втором месте по уровню доверия среди медиков оказался директор Института сердца Борис Тодуров, ему доверяют 32% респондентов. 26% ответили, что не доверяют ему, а 48% — что не знают такого.

Третье место в ТОПе занял главный санврач Украины Виктор Ляшко. Ему доверяют 32% опрошенных, а не доверяют 39%. 20% респондентов сказали, что не знают его.

Касательно других украинских медиков ответы распределились следующим образом:

Ольга Голубовская (инфекционист, доктор медицинских наук, профессор) — 20% доверяют, 11% не доверяют, 64% не знают ее;

Алла Щербинская (директор украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом) — 11% доверяют, 11% не доверяют, 75% не знают ее;

Михаил Радуцкий (глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения) — 8% доверяют, 26% не доверяют, 60% не знают его;

Игорь Кузин (директор Центра общественного здоровья) — 8% доверяют, 11% не доверяют, 77% не знают его.

Во время соцопроса респондентов спрашивали и об их отношении к последним четырем руководителям Министерства здравоохранения. Ответы распределились так:

Максим Степанов (на должности с 30 марта 2020 года) — 19% доверяют, 34% не доверяют, 37% не знают его; Ульяна Супрун (и.о., на должности с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года) — 15% доверяют, 67% не доверяют, 12% не знают ее; Илья Емец (последний раз на должности с 4 марта по 30 марта 2020 года) — 10% доверяют, 34% не доверяют, 48% не знают его; Зоряна Скалецкая (на должности с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года) — 8% доверяют, 34% не доверяют, 49% не знают ее.

Аудитория соцопроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, 4 декабря Степанов похвастался, что, "несмотря на ложь оппонентов", при его руководстве доверие украинцев к Минздраву возросло. Так, согласно результатам опроса, проведенному группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, 33% украинцев доверяли Минздраву, однако ответили "не доверяю" больше половины опрошенных — 54%.

Однако согласно результатам исследования группы "Рейтинг" общественных настроений во время карантина, проведенного 28-30 ноября, действия Минздрава по борьбе с пандемией коронавируса устраивали лишь 28% украинцев, тогда как 68% были ими недовольны.