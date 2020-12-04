"Несмотря на ложь оппонентов": Степанов похвастался, что при его руководстве доверие к МОЗ выросло

Согласно свежему соцопросу "Рейтинга", около трети украинцев — 33% — доверяют Минздраву. Однако действиями МОЗ по борьбе с пандемией довольны 28% граждан.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления на заседании ВРУ 4 декабря рассказал, что, несмотря на "откровенную ложь политических оппонентов", во время его руководства уровень доверия украинцев к Минздраву возрос.

"По данным исследования группы "Рейтинг", 33% украинцев доверяют Минздраву. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась украинская медицина, несмотря на откровенную ложь политических оппонентов, с июля этого года доверие к нашему министерству выросло на 8%", — подчеркнул Степанов.

Он отметил, что на текущий момент Министерство здравоохранения "далеко от идеального", а в медицинской системе есть множество недоработок. Однако глава МОЗ назвал ценным то, что им удалось увеличить уровень доверия к ним украинцев в условиях пандемии.

Примечательно, что согласно результатам соцопроса "Оценка медицинской сферы", проведенному группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря, 33% украинцев доверяли Минздраву, однако ответили "не доверяю" больше половины опрошенных — 54%.

А результаты исследования группы "Рейтинг" общественных настроений во время карантина, проведенного 28-30 ноября, действия Минздрава по борьбе с пандемией коронавируса устраивали лишь 28% украинцев, тогда как 68% были ими недовольны.

Также во время выступления в Раде Степанов в очередной раз пожаловался на то, что в проекте госбюджета на 2021 год заложили недостаточное с его точки зрения количество денег на финансирование медицины.

Отметим, 2 декабря Степанов заявил, что хочет провести встречи с главами парламентских фракций касательно необходимости увеличения статьи расходов на медицину в госбюджете Украины на 2021 год. По его словам, в проекте документа предусмотрели недостаточно денег для того, чтобы увеличить заработные платы медработникам и предоставлять качественную медпомощь пациентам. А в НСЗУ заявляли, что заложенных в проекте бюджета на 2021 год денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.

1 декабря спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что при принятии бюджета на 2021 год они должны исходить из экономических прогнозов Кабмина, потому "они не могут нарисовать в бюджете то, что хотят".