"Мы не можем нарисовать в бюджете то, что хотим, и сделать зарплаты по 10 тыс. грн", - Разумков

Глава ВРУ отметил, что при принятии бюджета на 2021 год они должны исходить из экономических прогнозов Кабмина.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире "112 канала" рассказал, что при принятии госбюджета на 2021 год они не могут пойти на встречу всем министерствам, поскольку они вынуждены руководствоваться прогнозами Кабинета министров.

"Мы не можем быть волшебниками и исходим из тех, объемов и ресурсов, которые прогнозируются Кабинетом министров на следующий год. Мы не можем нарисовать то, что нам бы хотелось и сделать минимальные заработные платы по 10 тыс. грн", — сказал Разумков.

Он отметил, что к принятию госбюджета нужно подходить взвешенно, поскольку это документ, по которому стране придется жить весь следующий год.

"И здесь нужно работать взвешенно и профильному комитету, который сегодня работает над этим важнейшим документом, и всем другим комитетам, которые довольны или недовольны тем, что они увидели в проекте, который вернулся из Кабинета министров", — сказал спикер ВРУ.

В частности, раскритиковал проект бюджета Украины на 2021 год глава Минздрава Максим Степанов. Он заявил, что не может согласиться со столь низкими зарплатами для медиков, которые заложили в новый бюджет. А в НСЗУ заявили, что заложенных в проекте бюджета на 2021 год денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.

Напомним, Фокус разобрал на что Кабмин предложил потратить больше всего бюджетных денег.

Отметим, 26 октября Минфин заявил, что проект госбюджета Украины на 2021 год согласован с МВФ, после чего его передали на утверждение Кабмина.

В первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект бюджета на 2021 год не поддержали.