"Слідство.info" показало, как депутат от "СН" вместе с чиновницей Гоструда сочиняют жалобы на ФЛП

Придуманные совместно фейковые жалобы нужны, чтобы потом штрафовать мелкий бизнес на огромные суммы, — комментируют авторы расследования.

Журналисты проекта "Слідство.info" опубликовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена встреча главного инспектора Гоструда в Днепропетровской области Светланы Мельничук с депутатом Новомосковского горсовета от "Слуги народа" Сергеем Алексейченко, которые, с помощью еще одного человека, фабриковали жалобы на бизнесменов, что также присутствует на видео.

На записи инспектор Гоструда, депутат от "СН" и человек, которого журналисты назвали "научным сотрудником днепровского ВУЗа Виктором", сидя в беседке во дворе дома Светланы Мельничук, пьют игристое вино "Fragolino Bianco" из банок размером 0,33 литра и выдумывают заявления и жалобы от несуществующих людей – якобы от работников определенных фирм – о нарушениях со стороны их работодателей.

"Чтобы Светлана имела с чем идти и терроризировать ФОПов", – отметила журналистка Анна Бабинец в репортаже "Слідства". По словам ведущей: "Этот орган – настоящий кошмар для предпринимателей: приходят без предупреждений, облагают огромными штрафами".

[ + – ] Скриншот: YouTube / slidstvo info

По данным расследователей, ролик был записан вечером 5 октября 2020 года.

"Камеры видеонаблюдения дома у чиновницы показали, что ее гости не только помогают ей с давлением на бизнес, но и курят травку", – сообщают журналисты канала "PavlovskyNews".

В ролике действительно присутствует сделанное из подручных средств и адаптированное под курение приспособление из ведра с водой и бутылки, фигурирующее в тысячах мемов. При этом в репортаже "Слідства" журналисты избегают прямых обвинений депутата в употреблении запрещенными веществами.

[ + – ] Видео: YouTube / slidstvo info

"Сама Мельничук при зарплате в 14 тысяч гривен ездит на элитном "Лексусе" и недавно переехала в дом в центре Днепра. Журналистам она опровергла какие-либо проверки бизнеса, а фейковые жалобы от предпринимателей комментировать не стала", – отмечает "PavlovskyNews".

Напомним, в пятницу, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА – Валентина Резниченко, который с 1996-го по 2013 год занимал руководящие посты в "Украинском медиа-холдинге" Бориса Ложкина. В 2015-ом году Резниченко был первый раз назначен областным главой Днепропетровщины, на смену Игорю Коломойскому, и пробыл на этом посту до 27 июня 2019 года, – до окончания президентской каденции Петра Порошенко.