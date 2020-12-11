В Украине трехлетней девочке впервые пересадили почку от умершего донора

Почку пересадили от 38-летнего донора. Всего он спас жизнь четырех человек.

В Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку. Об этом сообщает основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

Операцию провели врачи Института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. Кроме девочки еще трое людей получили органы от 38-летнего мужчины, которому после черепно-мозговой травмы диагностировали смерть мозга.

Родственники пациента согласились, чтоб он стал донором для четверых человек. У трехлетней девочки, летом диагностировали острую почечную недостаточность.

"Но все уже не важно. Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке" Женщина до сих пор не верит, что это состоялось в действительности. И ее можно понять", — сообщила Ирина.

Кроме того, 50-летнему мужчине пересадили вторую почку и 59-летнему мужчине пересадили печень. А сердце получил мужчина, которому 34 года, который пару месяцев назад стал отцом.

"Но, к сожалению, без боли потери в трансплантации никак.. Светлая память донору… Глубокое сочувствие семье…. Благодарю за ваше самое тяжелое в жизни решение, которое подарило надежду другим. Когда-то в Индии папа погибшего парня сказал: "Мой сын живет, пока бьется его сердце". Надеюсь, понимание того, что сердце мужчины и брата продолжает биться, хотя бы немножко приуменьшит ваше горе", — сказала Заславец.

Напомним, в ночь на субботу, 21 ноября, трансплантологи Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова провели три сложные операции. Хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам. Донором стал 28-летний мужчина, который скончался от инсульта. Врачи боролись за его жизнь в течение недели.