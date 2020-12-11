В Чернигове подростки сбросили собаку с моста на лед

В соцсетях зооволонтеры Чернигова обнародовали пост, что компания подростков 9 декабря поздно вечером или рано утром 10 декабря сбросила собаку с пешеходного моста на лед реки Десны. Собака впоследствии скончалась. Волонтеры просили помощи в поисках тех, кто мог это сделать, ссылаясь на запись камер, установленных в этом районе.

"Удар с высоты об лед был сильным, но, как пишут люди, очевидно, что животное было еще живым. К утру он умер, примерзнув в крови ко льду. Добраться к нему нереально. Очевидно, он так и будет лежать на льду среди реки, пока весной лед не тронется и он не пойдет на дно вместе с этой ужасной историей", – написала волонтер Лана Ветрова.

Этот пост наделал большого ажиотажа среди авторов, которые в свою очередь стали требовать от полиции наказать виновных.

Полицейские отреагировали на публикацию зооактивистов в соцсетях и открыли криминальное производство.

"По данному факту открыто производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Такие действия наказываются штрафом, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет", – сообщили полицейские.

Черниговский отдел полиции обратился к свидетелям и очевидцам происшествия за информацией.

Напомним, в Чернобыльской зоне неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь лошадей Пржевальского и в них задохнулись.