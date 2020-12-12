На Луганщине строят телебашню для вещания на оккупированную территорию

Завершить строительство башни, на которое потратят около 45 млн гривен, планируют весной.

В поселке городского типа Камышеваха на Луганщине строят 150-метровую телебашню, которая будет транслировать радио- и телевизионный сигнал на оккупированные территории. Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас строят опоры для телебашни: три уже залиты бетоном, четвертая – в процессе. Опорная часть башни будет находиться под землей. Рядом строят аппаратное помещение с бомбоубежищем. В 10 км от этой точки — оккупированый Первомайск.

По словам представителя заказчика башни, директора Инновационно-информационного центра Дмитрия Сурженко, пока сигнал приходит с башни, которая находится в Бахмутовке, Новоайдарского района. Попаснянский район расположен ниже других и его жители поэтому не имеют стабильного сигнала.

Новая телебашня охватит сигналом Попаснянский и Новоайдарский районы, а также покроет часть Донецкой области

"Планируется запустить 8 мощных радиостанций и более 20 телеканалов в цифровом формате", — добавил Сурженко.

"Радио будет охватывать всю временно оккупированную территорию. А телевидение сможет охватывать половину, как минимум", — уточняет глава Луганщины Сергей Гайдай.

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Гайдай говорит, что на строительство потратят около 45 млн гривен. Завершить строительство башни планируют весной.

Напомним, правительство 18 ноября утвердило план мероприятий по внедрению мобильной связи четвертого поколения (4G или LTE) по всей территории страны. До конца года 4G станет доступен жителям Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей.