Украина впервые за 70 лет возглавит Дунайскую комиссию, председатель - посол в Венгрии

Дунайская комиссия занимается обеспечением и развитием свободного судоходства на Дунае.

Впервые за 70 лет Украина будет председательствовать в Дунайской комиссии. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп стала главой комиссии. Об этом сообщает МИД Украины.

Непоп будет председательствовать в Дунайской комиссии с 2021 по 2023 год.

"Впервые за 70 лет членства Украины возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы выбрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп. Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дунайская Комиссия — международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948. Дунайская комиссия является международной межправительственной организацией, которая была учреждена Конвенцией о режиме судоходства на Дунае в 1948 году. Основные цели деятельности комиссии — обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае. В Дунайскую комиссии входят Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Украина стала членом комиссии в 1949 году.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил что закон "О внутреннем водном транспорте" принят, благодаря чему можно возродить наиболее дешевый и экологический способ доставки грузов и создать эффективную речную логистику. По его словам, во время доработки законопроекта перед вторым чтением были учтены предложения бизнеса.