Нацтелерадио оштрафовало "Радио Шансон" за нарушение языковых квот

В течение месяца радиостанция должна привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (НСТУ) решил взыскать штраф сразу с четырех радиовещателей, нарушивших языковые квоты. В числе нарушителей оказалось и "Радио Шансон".

"Результаты двух внеплановых проверок ООО "ТРК "Шансон" засвидетельствовали снижение доли песен на украинском языке в эфире компании. Так, проверка на основании мониторинга от 2 июня 2020 года зафиксировала, что доля песен на государственном языке в промежутке времени между 15.00 и 22.00 часами составляла всего 34%", – сообщается на сайте регулятора.

Во время предыдущей проверки – 12 мая 2020 года – Нацтелерадио установило, что песенная квота на государственном языке в промежутке между 15.00 и 22.00 часами составила 34,5%.

"Такие нарушения части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" является основанием для применения санкции "взыскание штрафа" согласно части 11-й статьи 72 указанного закона. Поэтому Национальный совет применила к лицензиату санкцию "взыскание штрафа" по обоим проверками в размере 5% лицензионного сбора, а это по 86 264,54 гривен за каждую проверку", – отметили в ведомстве.

Согласно объявлению НСТРУ, штрафы должны уплатить следующие радиостанции:

ООО "ТРК "Шансон", Киев (позывные "Радио Шансон") – 172 529 гривен;

ООО "ТРК МАЯК", Александрия Кировоградской области – 2 865 гривен;

ООО "Городская ТРК "Черновцы" (позывные "Блеск ФМ") – 6 242 гривны;

ООО "ТРК "Столица", Киев (позывные "ПЕРЕЦ FM") – 54 480 гривен.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, эти четыре компании обязаны уплатить штраф в государственный бюджет Украины в тридцатидневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении его взыскания.

"В течение месяца указанные лицензиаты должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства и условий лицензий", – добавили в ведомстве.

Напомним, на днях Одесский окружной админсуд отменил русский язык, как региональный в Одесской области. Суд признал противоправным и недействительным решение Одесского горсовета, принятое 13 августа 2012 года, и предоставившее русскому языку статус регионального.