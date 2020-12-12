В Украине тестировать на COVID-19 будут всех с признаками ОРВИ, – Минздрав (видео)

Планируется делать не менее 1 миллиона тестов в месяц.

В Украине тестировать на коронавирус будут всех, у кого имеются симптомы острого респираторного вирусного заболевания.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания – будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19", – сказал он.

По его словам, планируется делать не менее 1 миллиона тестов в месяц.

При этом Степанов отметил, что будут проводить не только ПЦР-тестирование, но и быстрые ИФА-тесты.

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Министр уточнил, если ИФА-тест подтвердит наличие COVID-19, то его результаты нужно будет подтвердить или опровергнуть с помощью ПЦР-теста.

Кроме того, по словам Степанова, украинцы стали меньше обращаться к врачам по поводу проведения тестов на коронавирус. Из-за этого лаборатории не заполнены на 100%.

Отметим, ранее Степанов заявил, что второй тест на коронавирус COVID-19 делать необязательно. По словам министра, если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, то пациент считается выздоровевшим.

Ранее стало известно, что правительство готовит проект массового тестирования на коронавирус в Киеве и крупных городах.