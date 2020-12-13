В Одесской области под видом эвакуации угнали автомобиль

Владелец машины сам вызвал эвакуатор для перевозки своего авто. Приехавший водитель эвакуатора забрал транспорт и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские в Одесской области начали поиски мужчины, который под видом эвакуации угнал автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел в селе Усатово Одесского района, сообщает издание "Думская".

Источник "Думской" в полиции рассказал, что владелец "ланоса" сам вызвал эвакуатор для транспортировки авто. Приехавший на место водитель на спецмашине погрузил Daewoo, однако поехал не в нужное владельцу место, а скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший оценивает урон от угона в 56 000 грн.

Правоохранители разыскивают и угнанный транспорт и водителя эвакуатора.

Примечательно, что это уже не первый угон авто при помощи эвакуатора в Одесской области. В Нацполиции рассказали, что в конце октября 21-летний житель области вызвал эвакуатор, чтобы присвоить чужой ВАЗ и разобрать его на детали для своей машины такой же марки.

Напомним, в октябре в Киеве угнали служебный автомобиль Toyota Camry из автопарка Офиса генпрокурора.

Ранее Департамент уголовного розыска Нацполиции назвал самые популярные у угонщиков автомобили.