ДТП на Лобановского: "Лексус" выехал на встречную полосу, пострадала 12-летняя девочка

По стечению обстоятельств, в этот же день у водительницы "Lexus" был день рождения. По свидетельству очевидцев, женщина была нетрезва.

Вечером в воскресение, 13 декабря в Киеве на проспекте Лобановского, 4 произошло столкновение лоб-в-лоб автомобиля "Citroen" и выехавшего на встречную полосу авто марки "Lexus".

"На момент аварии в "Citroen" находилось четыре человека. Довольно серьезно травмировалась девочка 12-ти лет, которой пришлось зашивать рану. Ее и еще одну пассажирку госпитализировали", – сообщает Facebook-паблик "Киев Оперативный".

По сообщению канала, супружеская пара, ехавшая в "Lexus", не пострадала: "Пассажир (муж водительницы) "Lexus" говорит, что выехали они на встречную полосу потому, что перед ними якобы выбежал какой-то пешеход. Чтобы избежать столкновения с ним и "спасти ему жизнь" его жена вернула руль в сторону встречной полосы".

[ + – ]

"Свидетели и участники аварии уверяют, что водительница "Lexus" (как и все ее пассажиры) находятся в состоянии алкогольного опьянения, однако так это или не так должен установить врач-нарколог. Также нам стало известно, что у водительницы как раз сегодня день рождения", – передает "Киев Оперативный".

Фото: Киев оперативный

Фото: "Kyiv Operativ"

Как сообщила Facebook-группа "Авто Евро Сила", по прибытию на место происшествия: "ДТП, пьяная пара, выехали с парковки Новуса, пересекая две полосы с выездом на встречку на Лобановского, 4 и врезались в лобовую в авто нашего участника.

"По предварительным данным пьяная виновница ДТП Рудюк Алена Владимировна, кидалась на журналиста с камерой в прямом эфире", – сообщили активисты организации. На место прибыл патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Как мы уже сообщали, с первой гололедицей в этом году по всей Украине резко возросло количество автомобильных аварий.