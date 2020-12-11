Гололед в Киеве: за прошлые сутки зафиксировали 503 ДТП и низкую скорость

В стране за сутки 10 декабря на дорогах погибли 8 человек и 99 были травмированы.

За минувшие сутки в Украине зарегистрированы 1435 сообщений о ДТП. В 84-х происшествиях были погибшие или травмированные. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы. Такие данные приводит Нацполиция.

В Киеве поступило 503 сообщения о ДТП. В 7-ми ДТП с пострадавшими погибли 2 человека и 6 травмированы.

Видеокамеры зафиксировали значительно меньше случаев нарушений скорости, чем обычно. За сутки их оказалось всего 3075 – это рекордно низкий показатель.

Напомним, 10 декабря в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались серьезные пробки и произошли многочисленные аварии. 11 декабря сложная ситуация сохраняется.

В Киеве из-за гололеда за четверг, 10 декабря, пострадали 163 человека: 150 взрослых и 13 детей.

Как сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков, в Киеве в тестовом режиме запустили камеру, которая фиксирует выезд на полосу общественного транспорта.

На дорогах Украины камеры стали фиксировать и нарушения "евроблях".