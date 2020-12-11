В Киеве из-за гололеда получили травмы 163 человека, – КГГА

Из-за непогоды пострадали 150 взрослых и 13 детей.

В Киеве из-за гололеда за четверг, 10 декабря, пострадали 163 человека. В частности, 150 взрослых и 13 детей.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская, пишет "Украинская правда".

"За минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы", – сказала она.

Она отметила, что по состоянию на утро 11 декабря статистики еще нет.

По ее словам, это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов.

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, из-за чего образовалась гололедица. Из-за гололеда тарифы на такси в столице выросли в 2-3 раза. С утра 11 декабря было введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в Киеве в связи со сложными погодными условиями.