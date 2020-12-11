Гололедный апокалипсис в Киеве: пешеходам приходится скользить по тротуарам (видео)

На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, но ситуация в столице все еще сложная.

В Киеве идет борьба с гололедом. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения, а городская власть призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс.

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями", – говорится в сообщении.

Было приостановлено даже движение фуникулера, но с 8 утра его движение восстановили.

"Приостановлено движение фуникулера (восстановлено). Приостановлено движение фуникулера в связи со сложными погодными условиями. Движение восстановлено в 08:00", – говорится в сообщении.

Людям трудно передвигаться по улицам, многие из них падают, не имея возможности ни за что уцепиться.

"Люди хватаются за заборы и поручни, чтобы удержаться. Но некоторые падают", – пишет Telegram-канал Политика Страны.

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Нелегко было и на Соломенской площади напротив Апелляционного суда.

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На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда. Дорожники посыпают также лестницы и тротуары.

"Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, провел на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта", – сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В КГГА также отметили, что в течение ночи работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4 тыс. дворников.

Также в КГГА призвали предпринимателей самостоятельно обрабатывать тротуары возле своих кафе, ресторанов, магазинов и не пренебрегать правилами благоустройства города, выполнив обработку противогололедными средствами.

Напомним, вчера в Киеве начался дождь, из-за которого основные дороги столицы покрылись льдом. На них образовались пробки и произошли аварии.