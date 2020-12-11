Гололед в Киеве: работа общественного транспорта нарушена

Работа некоторых маршрутов вообще временно останавливается.

С утра 11 декабря было введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в Киеве в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс", весь транспорт курсирует с отклонением от графика движения, а движение на трамвайных маршрутах №№ 3 (Борщаговский скоростной трамвай), 14 и 15 было временно остановлено по техническим причинам.

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Утром останавливалась работа фуникулера.

В 9:45 было сообщено, что задерживается движение троллейбусов №№ 1,11,12, 14, 38, 45 по пр. Науки / ул. Бастионной / ул. Московской / ул. Максимовича. На проблемные места направлены специалисты.

Напомним, что с вечера 10 декабря в Киеве гололед, на дорогах гололедица.

Из-за гололеда тарифы на такси в столице выросли в 2-3 раза. Также аэропорты работают с перебоями.