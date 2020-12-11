Гололед в Киеве: работа общественного транспорта нарушена
Работа некоторых маршрутов вообще временно останавливается.
С утра 11 декабря было введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в Киеве в связи со сложными погодными условиями.
Как сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс", весь транспорт курсирует с отклонением от графика движения, а движение на трамвайных маршрутах №№ 3 (Борщаговский скоростной трамвай), 14 и 15 было временно остановлено по техническим причинам.
Утром останавливалась работа фуникулера.
В 9:45 было сообщено, что задерживается движение троллейбусов №№ 1,11,12, 14, 38, 45 по пр. Науки / ул. Бастионной / ул. Московской / ул. Максимовича. На проблемные места направлены специалисты.
Напомним, что с вечера 10 декабря в Киеве гололед, на дорогах гололедица.
Из-за гололеда тарифы на такси в столице выросли в 2-3 раза. Также аэропорты работают с перебоями.