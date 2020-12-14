В центре Киева осквернили уже второй ханукальный светильник – в ста метрах от первого

Под удар попал ритуальный подсвечник Киевской еврейской общины "Kedem".

В Подольском районе столицы, на Контрактовой площади неизвестные вандалы осквернили еще один праздничный иудейский светильник – ханукию. Информацию об этом, а также снимок с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Объединенной еврейской общины Украины" (ОЕОУ).

"На этот раз под прицелом вандалов оказалась ханукия Киевской еврейской общины "Kedem". Инцидент произошел между зажиганием свечей 12 и 13 декабря, более точное время устанавливается", – сообщил лидер этой еврейской общины, раввин Пинхас Вышедски.

В частности, была разбита светодиодная табличка, на которой изображено название еврейской общины и поздравление с праздником.

[ + – ] Telegram-канал / ОЕОУ

Пресс-центр ОЕОУ напомнил, что это уже второй аналогичный акт вандализма за последнее время, причем на той же локации: "Предыдущая ханукия находится на Контрактовой площади у памятника Сковороде, а эта – на той же площади, но у колеса обозрения".

Сообщается также, что в ГУНП Киева было направлено заявление по статье 161 УК Украины – о нарушении равноправия граждан по признаку национальной и религиозной принадлежности.

При этом, как отметили в ОЕОУ, по предыдущему случаю осквернения ханукии в МВД уже дали ответ: "В МВД сообщили, что повалившему ханукию и делавшему антисемитские высказывания (в том числе призывы к смерти) Андрею Рачку объявлено подозрение по статье 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни). Дело передано в суд".

Напомним, 10 декабря киевлянин Андрей Рачок, который в 2019 году баллотировался в президенты Украины, демонстративно опрокинул установленную на Контрактовой площади ханукию, заявив, что именно так украинцам следует расправляться с "оккупантами".