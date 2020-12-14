АМКУ наложил штрафы на 6 недобросовестных производителей за "сомнительную молочку"

Компании, производящие "не масло" и "не сыр" теперь должны заплатить в сумме более 111,5 млн гривен.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал шесть производителей молочной продукции за фальсификации с маркировкой сыра и сливочного масла на более чем 111,5 млн грн. Компании маркировали продукты, как "сливочное масло" и "сыр", когда туда входили растительные жиры и смеси неизвестного происхождения.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"С точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться "маслом" или "сыром", – объяснили в АМКУ.

Штрафы были наложены на следующих производителей:

"Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 84,89 млн гривен.

"Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 9,46 млн гривен.

"Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) – 6,9 млн гривен.

"Интер-мол" (Днепропетровская обл.) – 4,02 млн гривен.

"Славия"(Сумская обл.) – 3,5 млн гривен.

"Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) – 2,8 млн гривен.

В АМКУ отметили, что такие продукты могут быть опасными для здоровья.

"Такие "немасло" и "несыр", кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы", – говорится в сообщении.

Антимонопольщики считают, что некоторыми производителями движет желание увеличить свой доход, а не уважение к потребителю. Так, компанию "Интер-мол" поймали на таких фальсификациях уже во второй раз.

Общая сумма штрафов, наложенная АМКУ на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, составляет уже более 140 млн грн.

Согласно государственному стандарту ДСТУ 4399:2005, масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Но молочный жир дорогой, поэтому его заменяют другим. Это может быть пальмовое и кокосовое масло, маргарин и гидрогенизированные жиры, животные жиры. Если продукт выпускается с другими жирами, то он должен называться "спред" или "маргарин".

Напомним, Антимонопольный комитет попросил "Одесский коньячный завод" не распространять на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты покупателями как информация об иностранном происхождении напитков.