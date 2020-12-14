В Украине из-за плохой погоды опаздывают поезда

Обледенение контактной сети привело к сбоям в графике движения поездов более чем на один час.

В некоторых регионах Украины из-за непогоды обледенела контактная сеть железной дороги, что осложнило движение электричек и поездов, приведя к сбоям в графике движения более чем на 2 часа. Об этом "Укрзализныця" сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

Ухудшение погодных условий повлекло к обледенению контактной сети на территориях: Тетерев – Коростень – Шепетовка, Коростень – Житомир – Бердичев и Фастов – Казатин – Шепетовка Юго-Западной железной дороги.

"Так, из-за непогоды поезд №712/711 Киев-Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут, а поезд № 722/721 Киев – Харьков на 1 час 20 минут", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Для борьбы с обледенением контактной сети была задействована специальная техника: маневровые тепловозы, специальные дрезины и все оперативные службы железной дороги.

Для оперативного реагирования работает штаб по борьбе с непогодой, в котором установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений железной дороги.

На всех вокзалах и станциях Юго-Западной железной дороги пассажиров предупреждают о возможном сбое в графике движения поездов. В ведомстве пассажиров также призывают быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Напомним, что Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, однако железнодорожное сообщение не будет ограничено.

Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обещает обеспечить все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров и собирается тщательно следить за соблюдением правил.