Из-за непогоды обледенели самолеты ВВС ВСУ, находящиеся на боевом дежурстве (фото)

На многих аэродромах банально нет средств, чтобы иметь сборные ангары.

Из-за непогоды самолеты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ МиГ-29, которые находятся на боевом дежурстве и должны быть готовы к оперативному вылету, обледеневают, находясь под открытым небом, а не в ангарах.

Об этом сообщает ресурс MilitaryAviation.in.UA в Facebook, прикрепив фото, по крайней мере, одного обледеневшего МиГ-29.

"Где-то грустит на морозе трудяга МиГарь "24/7 combat ready", с которого даже чехол оторвать невозможно", – пишет ресурс.

Как отмечает Украинский милитарный портал, избежать подобных проблем могут помочь ангары или по-быстрому сооруженные временные укрытия, но боевые самолеты "по советской традиции" хранятся под открытым небом.

В Командовании Воздушных сил ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили существующую проблему. "Летчики переживают", но решить ее быстро не могут из-за отсутствия финансирования. На многих аэродромах банально нет средств, чтобы иметь на случай непогоды сборные ангары.

Напомним, почему украинские летчики летают на самолетах, построенных во времена СССР, и можно ли считать возраст воздушных судов ключевой проблемой наших ВВС, разбирался Фокус.