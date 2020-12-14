Во Львове школьница погибла при попытке сделать селфи на вагоне поезда

Смерть наступила в результате поражения электрическим током

Об обнаружении девушки без признаков жизни в Лычаковский отдел полиции в половине второго ночи 14 декабря сообщили медики скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

Тело нашли на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" на улице Богдана Хмельницкого во Львове. Первым покойную обнаружил на путях машинист поезда, после чего вызвал бригаду скорой.

После осмотра тела медики назвали предварительную причину гибели подростка – поражение электрическим током.

Прибывшие на место трагедии правоохранители установили, что погибшая – 15-летняя жительница Львова, об исчезновении которой родители сообщили накануне. По их словам, дочь ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии електропередач.

По факту гибели подростка начато уголовное производство ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Смертью закончилась попытка сделать селфи и для 38-летней Рози Лумбы из Мельбурна. Женщина сорвалась с 80-метровой скалы в национальном парке Грампианс на глазах у мужа и детей.