Ко Дню ликвидатора сняли видео о туризме в Чернобыльской зоне. Саундтрек - ONUKA, "Місто"

Главную роль в видео исполнил двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Чебан.

14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Специально к этой памятной дате Госагентство по развитию туризма в Украине представило на своей странице в Facebook новый социальный ролик с названием "Путешествуй по Украине. Чернобыль", который, по задумке, должен мотивировать просмотревших его отправиться в путешествие в Зону отчуждения. Как саундтрек в видео была использована песня ONUKA "Місто".

"Чернобыльская зона отчуждения — это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни. Чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руинах, созданных цивилизацией. Здесь вы можете побыть наедине с собой и с миром, понять то, что обычно скрывается за серой обыденностью", — написали в Госагентстве в описании ролика.

Главным героем ролика стал двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Чебан.

"Есть такое место, где время остановилось навсегда. Чернобыль. Его знают во всем мире, но мало кто видел своими глазами. Советую каждому оказаться здесь, чтобы подумать. Каждый о своем. Это — место силы, которое начинает возрождение из пепла", — рассказал Чебан в видео.

[ + – ]

В Госагентстве отметили, что проект "Путешествуй по Украине" является первой масштабной промокампанией, ориентированной на развитие внутреннего туризма в Украине. Цель проекта — мотивировать украинцев путешествовать по родной стране.

По сообщению Госагентства, проект реализовывается на волонтерских началах при участии государства, местной власти, бизнеса и креативных индустрий.

Напомним, недавно Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был добавлен во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA).

Отметим, именно на территории Чернобыльской зоны HBO снял свой сериал "Чернобыль", который обошел в рейтингах "Игру престолов" и побил мировой рекорд. Также недавно Чернобыльский заповедник показал снимки воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в стране. Птица настолько миниатюрная, что легко помещается в ладони взрослого человека.