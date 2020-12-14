В Украине к кислороду подключены более половины ковидных коек, – Кабмин

Всего в стране выделено для пациентов с коронавирусом уже более 63 тысяч коек.

На сегодняшний день в стране к кислороду подключены 35 тысяч больничных коек, из 63 тысяч, предназначенных для больных COVID-19. Об этом на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу, проведенном 14 ноября с участием президента Владимира Зеленского, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас заняты более 27 тысяч кроватей для больных COVID-19.

По данным Минздрава, на 14 декабря в стране выделено 63 110 коек для ковидных больных. Средняя загруженность их по стране составляет 43,3%. По состоянию на 11 декабря, 38 030 коек обеспечены подачей кислорода.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".