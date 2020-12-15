В Дрогобыче вандал отрубил палец папе Римскому (фото)

Обычно мужчина появлялся на улицах города "в противогазе и с косой", но в этот раз вооружился самодельным топором.

Житель Дрогобыча отрубил мизинец правой руки у памятника папе Римскому Иоанну Павлу II, который расположен возле костела Св. Варфоломея, передает ресурс "Варто — Галицькі новини".

Свидетель происшествия, пожелавший остаться анонимным, рассказал о случившемся:

"Душевнобольной человек, которого неоднократно видели на улицах Дрогобыча в черной одежде, противогазе и с косой, атаковал памятник папе Римскому Иоанну Павлу II возле костела Св. Варфоломея".

Злоумышленника, который отсек у скульптуры палец, арестовали.

Как сообщает сайт Zaxid.net, приехав на место происшествия, сотрудники полиции охраны заметили 40-летнего гражданина в шубе со шкурой собаки на плече, патронташем и лентой для патронов. При себе мужчина имел самодельный топор.

Выяснилось, что именно он и повредил памятник.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За последние несколько дней это второй инцидент, в котором фигурирует памятник понтифику. По информации Depo.Львов, в Трускавце в ночь на воскресенье, 13 декабря, был поврежден еще один памятник Иоанну Павла II: он лишился правой руки. Был ли это вандализм или же причиной стало саморазрушение, устанавливают следователи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье восстановили поврежденный вандалами "Памятник родителям". Это уже третий случай вандализма, который был зафиксирован в отношении данного памятника. Первые два раза злоумышленники похищали собачку, которая находилась у ног пожилой пары. А в третий раз повредили скульптуру мужчины — отбили часть ноги.