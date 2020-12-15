Украина расценила национализацию "Массандры" как военное преступление, — прокурор Крыма

По словам главы крымской прокуратуры, своим решением Москва грубо нарушила Женевскую конвенцию о защите гражданского населения.

Присвоение и продажу имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в аннексированном Россией Крыму Киев классифицирует, как военное преступление. Об этом "Зеркалу недели" заявил глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

По его словам, в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории.

"Государство-оккупант вправе пользоваться общественным имуществом только в военных целях. В этом случае после оккупации полуострова Российской Федерацией имущество "Массандры" было "национализировано", фактически экспроприировано, передано в федеральную собственность – управлению делами президента РФ, а затем возвращено в "собственность Республики Крым". Соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передачи имущества не было", – отметил Поночовный.

Чиновник добавил, что процедура, которая должна была легализовать передачу завода крымским оккупационным властям, одновременно с этим зафиксировала данное преступление документально: "Выставление на аукцион активов "Массандры" и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается".

"В общем прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры": кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, которая самовольно открыла 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь "дело "Массандры" пополнится и компанией-покупателем", – заключил главный прокурор Крыма.

По его словам, ранее озвученная Киевом сумма убытков от аннексии в 1 триллион и 80 млрд гривен "была установлена без исследования всей информации о потерях Украины в Крыму" и не является окончательной.

"У нас есть большой кейс о присвоении публичного и частного имущества в Крыму, в рамках которого зафиксированы многочисленные факты захвата, "национализации", федерализации государственного имущества Украины. Это факты масштабного и систематического присвоения имущества, что позволяет квалифицировать действия оккупационной администрации РФ в Крыму как военное преступление", – сообщил Поночовный.

В настоящее время, по словам интервьюируемого, работает экспертная группа, которая занимается расчетом точной стоимости потерянного имущества и суммы убытков, причиненных оккупацией полуострова, включая уничтожение природных объектов при строительстве Керченского моста.

Напомним, 14 декабря в аннексированном Крыму, за 5 млрд 327 млн рублей был продан крупнейший винзавод на полуострове – "Массандра". Обладателем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", являющееся дочерней компанией банка "Россия".