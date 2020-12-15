В Украине 69% родителей недовольны дистанционным обучением, - опрос

Около 69% респондентов считают, что онлайн обучение негативно отобразилось на успеваемости их детей, однако позитивные моменты тоже присутствуют.

Родители школьников, которые уже почти год вынуждены учиться дома из-за пандемии COVID-19, считают, что дистанционное обучение плохо повлияло на усвоение материала их детьми. Об этом свидетельствует опрос Інститут міста, который проводился по всей территории Украины.

Так, по их данным, труднее всего пережить онлайн-обучение было родителям детей младшего школьного возраста, которые совсем не могут учиться самостоятельно (среди молодежи таких – 12,7%).

Основная нагрузка в обучении школьников легла на плечи их родителей. Взрослые отметили, что прохождение школьного материала с детьми стало занимать больше времени, так считает 72,4% опрошенных. Для 58,6% родителей обучение на дому оказалось очень трудной ношей.

[ + – ] Опрос проводился по всем макрорегионам Украины Фото: скриншот

"Основной причиной такого результата оказалась неготовность украинской системы образования к переходу на дистанционное обучение. С началом карантина значительная часть учителей перестали обучать. Они присылали только названия тем для самостоятельного изучения и тесты, без какого-либо объяснения материала. Порой предлагали видеоуроки из разных социальных сетей. В отдельных случаях учителя объясняли лишь самые важные темы. Большая половина молодежи (57%) отметила появление проблем со своевременностью, доступностью и понятностью требований", – сообщается в исследовании.

Как удалось подсчитать, в среднем ежедневная подготовка к онлайн занятиям дома занимала 3 часа и 37 минут.

Интересно, что мамы подходили к задачам более ответственно и тратили на обучение с детьми больше времени (3 часа 56 минут), чем отцы (3 часа и 9 минут).

Фото: City Institute/Інститут міста

Сами же ученики говорят, что среди негатива есть немало и положительных моментов. В частности, дети старших классов отметили, что научились более рационально использовать свое время и концентрироваться на приоритетных для них предметах, повысили свои навыки самодисциплины, стали меньше нервничать во время тестов или контрольных, а также образование стало более инклюзивным.

Напомним, что с 8 по 24 января Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун. Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря. Усиленные карантинные ограничения назвали "зимними каникулами ради безопасности".