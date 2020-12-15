В Киеве на глазах у внучки украли бабушку (фото)

Незнакомцы объяснили, что хотят снимать жилье у пожилой женщины, а позже усадили ее в машину и увезли.

Несколько мужчины пытались похитить пожилую женщину, которая проживает в квартире на улице Даниила Щербакивского, передает патрульная полиция Киева.

Об этом правоохранителям сообщила внучка женщины, которая приехала навестить бабушку, но увидела ее в компании незнакомцев. Мужчины объяснили женщине, что собираются снимать эту квартиру, быстро вывели хозяйку на улицу, усадили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Внучка не смогла помешать незнакомцам, однако она запомнила их приметы и номер машины. Она немедленно обратилась в полицию с заявлением о похищении родственницы. Она предположила, что злоумышленники, возможно, хотят отобрать квартиру.

В городе был введен оперативный план «Перехват» по розыску автомобиля Renault.

Через камеры видеонаблюдения правоохранители направили к разыскиваемому авто ближайшие наряды полиции. На улице Зодчих патрульные остановили транспортное средство с предполагаемыми похитителями. В салоне машины были четверо граждан и напуганная 78-летняя пенсионерка.

Предполагаемые преступники задержаны. Начато расследование.

Двумя месяцами ранее, 21 октября, участники преступной банды похитили 6-летнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов ради получения денежной выгоды в размере 200 тысяч долларов за возвращение ребенка.

А в в Буче (Киевская область) двое мужчин возле банкомата силой затолкали молодого человека в машину, вывезли в лес, избили и требовали у него деньги.