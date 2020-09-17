В Буче (Киевская область) двое мужчин возле банкомата силой затолкали молодого человека в машину, вывезли в лес, избили и требовали у него деньги. Об этом говорится на сайте Нацполиции

Для задержания злоумышленников была введена спецоперация. Их машину обнаружили в соседнем городе Ирпень. В автомобиле находились водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумской области, другой – гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями.

Во время обыска в машине полиция нашла у них гранату, запал, ножи, рации, перчатки и веревки. Дома они хранили оружие и нож.

Пострадавшего 21-летнего парня полицейские нашли в лесополосе. Злоумышленники выкрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив привязанным к дереву.

Сейчас грабители находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Ранее сообщалось, что в Сумах неизвестные взяли в заложники руководителя сети продуктовых магазинов. Двое неизвестных силой затолкали мужчину в салон автомобиля Toyota Camry и надели на него наручники. Мужчину вывезли за город и, угрожая применением силы требовали 20 000 долларов.

Ранее в Тернополе из автомобиля местного жителя неизвестные похитили почти 2,5 млн гривен.