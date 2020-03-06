Из авто в Тернополе похитили почти 2,5 млн грн

Водитель отошел от машины на 10 минут, и этого времени ворам хватило

В Тернополе из автомобиля местного жителя неизвестные похитили почти 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 6 марта.

Водитель отошел от машины на 10 минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу крупной суммы денег. Внешних повреждений автомобиля потерпевший не заметил. Воры просканировали сигнал центрального замка и проникли внутрь без взлома. В итоге, мужчина лишился 2470080 гривен.

"С заявлением к сотрудникам полиции обратился житель областного центра. 41-летний житель Тернополя припарковал автомобиль возле торгового центра, а вернувшись – обнаружил пропажу наличности. Внешних повреждений потерпевший не обнаружил, ведь злоумышленники проникли внутрь, просканировав сигнал центрального замка", – говорится в сообщении.

"Еще один пострадавший потерял 40 тысяч гривен, которые оставил в салоне транспортного средства. Неизвестные лица проникли внутрь и присвоили сумку мужчины и все материальные ценности", – добавили в полиции.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 185 УК.

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