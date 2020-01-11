Из автомобиля звезды украли сумку с документами и личными вещами

Украинскую певицу Анну Корсун, более известную как Maruv, обокрали в центре Киева. По словам певицы, вечером 11 января из ее машины, которая находилась в районе улицы Богдана Хмельницкого, вытащили сумку с документами и новогодними подарками.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

"Всем привет! Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Со всем, так сказать, барахлом", – рассказала певица.

Маruv призвала сообщить ей, если кто-то был свидетелем происшествия. К своему посту она прикрепила фотографию украденной сумки, надеясь, что кто-то из неравнодушных горожан поможет ей найти пропавшие вещи.

"Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой "под крокодила" – напишите мне в директ, или лучше – моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы", – попросила певица.

Это не первый случай ограбления певицы. В конце марта 2019 года певицу обокрали в аэропорту "Борисполь". Неизвестные вскрыли чемоданы Корсун и забрали оттуда вещи.

Уже через месяц инцидент повторился. Чемодан, по словам артистки, открыли специальными щипцами.

Певица MARUV славится своими откровенными танцами и необычным стилем. Она стала победительницей Национального отбора на Евровидение-2019, однако не поехала в Тель-Авив из-за решения НОТУ отказаться от участия в песенном конкурсе.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае в Оболонском районе Киева злоумышленники похитили у водителя машины полмиллиона гривен и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.