Остальное имущество владелице вернут после проведения экспертиз

Полицейские вернули известной певице Maruv часть украденных из ее автомобиля вещей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что остальное имущество владелице вернут после проведения экспертиз.

Возвращенные Maruv вещи

Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Maruv также записала видеоролик и посоветовала гражданам всегда обращаться к правоохранителям в случае, если у вас что-то украли.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 11 января из машины певицы MARUV вытащили сумку с документами и новогодними подарками.

В конце января сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который подозревается в краже личных вещей певицы из ее автомобиля.