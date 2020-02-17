Певице Maruv вернули часть украденных из ее машины вещей

2020-02-17 19:48:40

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Остальное имущество владелице вернут после проведения экспертиз

Полицейские вернули известной певице Maruv часть украденных из ее автомобиля вещей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что остальное имущество владелице вернут после проведения экспертиз.

Maruv, кража, вещи

Возвращенные Maruv вещи

Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Maruv также записала видеоролик и посоветовала гражданам всегда обращаться к правоохранителям в случае, если у вас что-то украли.

Как ранее сообщал Фокус:

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