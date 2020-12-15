Спикер СБУ Елена Гитлянская ушла с занимаемой должности после 6 лет работы

Гитлянская не указала причину своего увольнения, а в СБУ пока не сообщили, кто ее заменит.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская ушла с занимаемой должности после шести лет работы.

Об этом она сообщила в Facebook.

Гитлянская не указала причину своего увольнения. В СБУ также пока не сообщили, кто ее заменит.

Бывший пресс-секретарь поблагодарила своих коллег за годы совместной работы, заявив, что настало время "двигаться дальше".

"Вот и пришло время двигаться дальше! Шесть лет своей жизни я посвятила развитию коммуникаций Службы безопасности Украины. Это был очень интересный и ценный опыт… Хочу поблагодарить своих коллег в СБУ и партнеров из других правоохранительных органов за сотрудничество!", – написала Гитлянская.

Говоря о своей бывшей работе, Гитлянская заявила, что ей "очень жаль, что самые интересные, самые значительные операции Службы, какими бы гордилась любая спецслужба мира, оставались "за кадром" общественного внимания в интересах государственной безопасности".

"Надеюсь, придет время и общество не только узнает, но и даст им надлежащую высокую оценку", – добавила она.

Гитлянская не сообщила, чем собирается заниматься дальше, лишь отметив, что "новое направление деятельности также будет интересным и полезным".

Напомним, в августе написал заявление об увольнении глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.