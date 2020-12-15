На Шулявском мосту рухнули три фонаря (фото, видео)
Огромная пробка образовалась во все четыре стороны
В Киеве на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения, передает dtp.kiev.ua.
В результате падения повреждена и троллейбусная контактная сеть.
Рухнувшие столбы спровоцировали ДТП. Как рассказали очевидцы, водители автомобилей, заметив падение фонарей, начали срочно тормозить, а ехавшие за ними машины не успели вовремя среагировать, и произошло столкновение.
Один из столбов повредил транспортное средство.
Как сообщает телеграмм-канал Киев Лайф, только чудом обошлось без пострадавших.
Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта парализовано во все четыре стороны.
В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро метро "Дорогожичи", сообщила патрульная полиция Киева.
Также есть изменения в работе транспорта:
- троллейбус №22: до ул. Дегтяревская и до Индустриального моста
- троллейбус №27: Почайная — Дегтяревская; Пост-Волынский — Индустриальный мост
- троллейбус №30: Воздухофлотский проспект — Лукьяновская — Дорогожичи
- троллйбус №42: до Индустриального моста.
Движение по Шулявскому мосту после реконструкции развязки запустили 28 декабря 2019 года. Во время испытаний прочности пролетных строений путепровода, когда по нему проехали восемь МАЗов с балластом общим весом 240 тонн, под ним стоял мэр Киева Виталий Кличко вместе со строителями.
Мост не сразу заработал в полноценном режиме. Съезды и эстакады достраивали после открытия, через несколько месяцев. Также позже была проведена и троллейбусная линия.
Реконструкция путепровода обошлась Киеву в 1 млрд 50 млн грн, причем ее стоимость выросла уже в процессе работ из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.