На Шулявском мосту рухнули три фонаря (фото, видео)

Огромная пробка образовалась во все четыре стороны

В Киеве на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения, передает dtp.kiev.ua.

В результате падения повреждена и троллейбусная контактная сеть.

Рухнувшие столбы спровоцировали ДТП. Как рассказали очевидцы, водители автомобилей, заметив падение фонарей, начали срочно тормозить, а ехавшие за ними машины не успели вовремя среагировать, и произошло столкновение.

Один из столбов повредил транспортное средство.

Как сообщает телеграмм-канал Киев Лайф, только чудом обошлось без пострадавших.

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Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта парализовано во все четыре стороны.

В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро метро "Дорогожичи", сообщила патрульная полиция Киева.

Также есть изменения в работе транспорта:

троллейбус №22: до ул. Дегтяревская и до Индустриального моста

троллейбус №27: Почайная — Дегтяревская; Пост-Волынский — Индустриальный мост

троллейбус №30: Воздухофлотский проспект — Лукьяновская — Дорогожичи

троллйбус №42: до Индустриального моста.

Движение по Шулявскому мосту после реконструкции развязки запустили 28 декабря 2019 года. Во время испытаний прочности пролетных строений путепровода, когда по нему проехали восемь МАЗов с балластом общим весом 240 тонн, под ним стоял мэр Киева Виталий Кличко вместе со строителями.

Мост не сразу заработал в полноценном режиме. Съезды и эстакады достраивали после открытия, через несколько месяцев. Также позже была проведена и троллейбусная линия.

Реконструкция путепровода обошлась Киеву в 1 млрд 50 млн грн, причем ее стоимость выросла уже в процессе работ из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.