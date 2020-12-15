На Авакова и Гонтареву завели дело по подозрению в банковских махинациях

Следователи НАБУ проверят причастность представителей власти к незаконному завладению 62 млн евро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой за возможную причастность к махинациям в банковской сфере.

Об этом сообщили Украинские новости со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда НАБУ начало расследование в уголовном деле с признаками нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364-1 ("Злоупотребление полномочиями должностным лицом") Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе НАБУ на журналистский запрос агентства.

В рамках этого расследования следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского «Городского коммерческого банка» (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

Согласно материалам дела, служебные лица «Городского коммерческого банка» совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке благодаря возможному содействию представителей власти.

Напомним, глава Национального банка Украины в 2014–2017 годах Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне свою книгу "Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов". Она написана на английском языке в соавторстве с экс-начальником управления реформирования финансового сектора НБУ Евгением Степанюком.