Гонатарева выпустила в Лондоне "пособие для других народов" по банковской реформе в Украине

Книга издана в Лондоне на английском языке

Глава Национального банка в 2014–2017 годах Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне свою книгу "Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов". Она написана на английском языке в соавторстве с экс-начальником управления реформирования финансового сектора НБУ Евгением Степанюком.

Издала книгу Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой Гонтарева работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики.

В предисловии к книге профессор LSE Эрик Берглоф назвал Гонтареву выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения. "Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, работающий с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам добиться успеха. Эта книга – откровенный и страстный отчет о ее работе и политике", – написал он.

"Я горжусь тем, что мы сделали в Украине. Книга, которую я сейчас пишу об этой работе, предназначена для других стран, чтобы они узнали о нашем опыте", – сказала Гонтарева в интервью "Прямому" телеканалу в октябре 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

15 марта 2019 года Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка.