В Одессе маршрутчик разбил нос пассажиру из-за оплаты проезда монетами

Нападение произошло после того, как мужчина вышел из автобуса.

Оплата проезда в маршрутке монетами обернулась для одессита рассеченной переносицей и порванной одеждой, передает Vgorode.

Об инциденте, который произошел 15 декабря в половине восьмого утра на улице Декабристов в 214-й маршрутке, сам пострадавший сообщил в Единый центр обращений граждан на сайте горсовета Одессы.

По словам мужчины, он оплатил проезд и вышел из автобуса. Вдруг водитель маршрутки выбежал за ним и напал со спины, разбив нос и порвав одежду.

Поводом для агрессии якобы стало то, что пассажир оплатил проезд мелочью.

Обращался ли потерпевший в полицию, не сообщается.

В Центре обращения граждан жалобу уже зарегистрировали и передали ее в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии Одессы, где должны рассмотреть обращение в течение месяца.

Инцидент из-за оплаты проезда произошел и в одной из николаевских маршруток. Там 5 октября пассажир открыл огонь из пистолета по водителю за то, что тот якобы не отдал ему сдачу после того, как он передал деньги за проезд. Шофер не растерялся и задержал стрелка, после чего дождался приезда полиции.

А в Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе. Транспорт сняли с рейса, а ущерб оценили в 16 тыс. грн.