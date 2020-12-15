Хорошие новости: Украина улучшила свои позиции в Индексе человеческого развития

За год наша страна поднялась на 14 позиций вверх — и теперь занимает 74-е место из 189.

Общий коэффициент Украины достиг 0,779 из максимальных 1,000. Украина соседствует с Гренадой, Мексикой, Сент-Китс и Невисом, Антигуа и Барбуда.

За год Украина поднялась на 14 позиций и теперь занимает 74 место в рейтинге, сообщается на сайте рейтинга.

[ + – ] скриншот исследования HDR 2020

Согласно опубликованным данным, ожидаемый уровень продолжительности жизни украинцев составляет 72, 1 года.

Индекс образования — 11,4 года. Он измеряется из расчета средней продолжительности обучения населения. Ожидаемая продолжительность обучения населения – 15,1 года.

Индекс валового национального дохода на душу населения составляет 13 216 долларов, что меньше, чем в странах, с которыми мы разделяем 74-е место. Например, у Мексики индекс валового национального дохода — 19 160 долларов.

Первое место в рейтинге 11 лет подряд занимает Норвегия с общим индексом 0,957. Ожидаемый уровень продолжительности жизни в этой стране – 82,7 лет. На втором месте Ирландия с показателем 0,955, а на третьем Швейцария — 0,955.

Список первой десятки стран выглядит так:

[ + – ] скриншот исследования HDR 2020

Всего в данном рейтинге от ООН 189 стран.

Напомним, что согласно индексу "Биг-Мака", доллар должен стоить 10,33 гривны.

А в рейтинге самых счастливых стран Украина занимает место в девятом десятке.