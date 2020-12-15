"Бабушка с травкой". 71-летняя украинка пыталась пронести в Россию партию марихуаны
Бабушка спрятала бутылки во внутренних карманах одежды и пыталась легально пересечь границу. Но ее хитрость распознал служебный пес.
На официальной Facebook-странице Госпогранслужбы Украины сообщили, что на пункте пропуска "Гоптовка", который находится в Дергачевском районе Харьковской области, задержали 71-летнюю старушку, которая под верхней одеждой пыталась пронести на территорию России две бутылки с марихуаной.
"71-летнюю путешественницу, которая за пазухой несла в Россию две бутылки наркотиков, задержали пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Гоптовка", — сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В ведомстве сообщили, что изобличил женщину служебный пес. Старушка пыталась всячески отвлечь внимание животного, однако пограничники все же решили провести тщательный досмотр.
Бабушку вместе с веществом передали правоохранителям: "травку" — для экспертизы, нарушительницу — для выяснения обстоятельств.
Напомним, ранее в Мукачево задержали 66-летнюю пенсионерку, которая продавала школьникам наркотики. А в России 79-летнюю бабушку посадили на 5 лет за продажу героина погибшего сына.