На Житомирщине браконьеры вырубили леса на 6 млн гривен

Злоумышленники будут возмещать убытки и выплатят штраф в размере 17 до 25,5 тыс. гривен, если их найдут

В Житомирской области на территории Бабичовского сельсовета Госэкоинспекция обнаружила незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Общая сумма ущерба составляет около 6,3 млн грн.

"Личности злоумышленников не установлены. Учитывая, что нарушение имеет признаки уголовного, ГЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которых и будут искать нарушителей", – сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, лица, совершившие преступление, будут возмещать убытки, причиненные окружающей среде, и нести уголовную ответственность.

"За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса, предусматривающей штраф за нарушения на сумму от 17 до 25,5 тыс. гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", – сказал Малеваный.

Напомним, весной СБУ разоблачила масштабные хищения лесных ресурсов в Закарпатской области на 14 млн гривен. 30 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.