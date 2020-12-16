Международную сеть пиццерий в Украине обвинили в уклонении от уплаты налогов

Пользователи соцсетей предполагают, что речь идет о Dominos Pizza, но подтверждений этому нет.

Государственная фискальная служба Украины обвинила руководство сети пиццерий, работающей в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в 75 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Во время обысков помещений налоговики нашли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", — сообщили налоговики.

Какую сеть пиццерий подозревают в уклонении от уплаты налогов – не рассказали. Пользователи под постом ГФС пишут, что речь может идти о Dominoʼs Pizza. В компании информацию не комментировали.

Напомним, весной 2020 года одного из крупнейших интернет-провайдеров Украины подозревали в неуплате 6,7 млн грн налогов. Руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в отчетность заведомо ложные данные о сотрудничестве с предприятиями, у которых есть признаки фиктивности.