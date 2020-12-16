Рада разрешила госслужащим работать до 70 лет

Государственные служащие смогут оставаться на своих постах после достижения 65-летнего возраста по решению субъекта назначения, но не более чем на 5 лет.

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, приняла законопроект №4096, который позволяет государственным служащим оставаться на своих постах после достижения 65-летнего возраста. Тем самым, депутаты сняли возрастные ограничения, которые были предусмотрены законом "О государственной службе".

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 300 народных депутатов. Теперь, госслужащих, достигших возраста 65 лет, могут оставлять на службе по их согласию. После этого, решение о продлении срока их пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения без обязательного проведения конкурса, однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Законопроект также предусматривает продление срока пребывания на службе до 70 лет в органах местного самоуправления по решению сельского, поселкового или городского председателя, а также председателя районного или областного совета. Соответствующее решение принимается местным самоуправлением ежегодно.

Отметим, по словам "Слуги народа" Александра Корниенко, принятие этого закона "будет способствовать обеспечению эффективного функционирования государственных органов и внедрению гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе в соответствии с практикой законодательства стран-членов ЕС".